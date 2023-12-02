حكومة دارفور تلتقي برئيسة دائرة العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم التركية – صورة





التقى السيد مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور والوفد المرافق له من أعضاء حكومته برئيسة دائرة العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة التربية والتعليم التركية وذلك في مباني الوزارة في مدينة أنقره.

وفي بداية اللقاء رحبت وزملائها بأعضاء الوفد السوداني وعبرت عن سعادتها بمقابلة الوفد وان العلاقات السودانية التركية قديمة ومستمرة.

ومن ثم أعطت الفرصة للسيد مني مناوي حاكم الاقليم والذي تحدث بإسم الوفد المرافق له وقال إن علاقتنا بتركيا قديمة ووزارة التربية واحدة من اهم المؤسسات في السودان التي رسخت منذ القرن بواسطة الاتراك في السودان على ايام الدولة العثمانية ولم يحدث تغييراً كبيراً، لذلك نحن نود الحديث عن الموضوع الأهم ألا وهو التعليم.

واضاف ان الحرب الان دمرت الكثير من المؤسسات وعطلت المسيرة التعليمية، منذ العام ٢٠٠٣ حيث تدهور التعليم في دارفور نتيجةً لاندلاع الحرب خاصة التعليم العالي.

وقال إن هناك نموا وازديادا في عدد السكان وهذا جعل البنية التحتية ضعيفة وفشلت في استقبال الأعداد الكبيرة للطلاب، وكذلك الامية بشكل اوسع رغم ان اهل دارفور يحبون التعليم وهم نوابغ في هذا المجال، وأشاد بتأسيس المدرسة التركية في نيالا وكذلك المعهد التركي، وبين أنهم رغم الحرب يتمنون توسيع دائرة التعليم في دارفور.