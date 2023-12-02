سياسية
الخارجية ترحب بتعيين لعمامرة مبعوثا خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان
اعربت وزارة الخارجية في بياناً لها صدر اليوم، عن ترحيب السودان بتعيين السيد رمطان لعمامرة مبعوثا خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للسودان.
وجددت الخارجية إلتزامها بالتعاون الكامل معه وتقديم كل عون ممكن له لأداء مهمته.
واضافت الخارجية انها تأمل أن يسهم السيد لعمامرة، بما لديه خبرة دبلوماسية واسعة ومعرفة بقضايا الأمن والسلم في القارة الافريقية في جهود تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار البلاد.
سونا
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