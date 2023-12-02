سياسية
البرهان: سنحارب ونقاتل إلى آخر نفس لأن الخونة لا زالو متواجدين في منازل المواطنين
أبرز تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من الفرقة الثانية مشاة بالقضارف:
– المرابطون في كل المواقع صمدوا صمود أسطوري والنصر قريب.
– نؤكد للجميع بأننا سننتصر في هذه المعركة وسننهي المرتزقة الذين دنسوا السودان.
– المآسي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع لم تحدث في تاريخ السودان.
– المعركة مستمرة إلى أن يتم تطهير كل السودان من مليشيا الدعم السريع.
– لدينا علاقات جوار طيبة مع إثيوبيا وإريتريا.
– سنحارب ونقاتل إلى آخر نفس لأن الخونة لا زالو متواجدين في منازل المواطنين.
الجزيرة – السودان
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