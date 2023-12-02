البرهان: سنحارب ونقاتل إلى آخر نفس لأن الخونة لا زالو متواجدين في منازل المواطنين





أبرز تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من الفرقة الثانية مشاة بالقضارف:

– المرابطون في كل المواقع صمدوا صمود أسطوري والنصر قريب.

– نؤكد للجميع بأننا سننتصر في هذه المعركة وسننهي المرتزقة الذين دنسوا السودان.

– المآسي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع لم تحدث في تاريخ السودان.

– المعركة مستمرة إلى أن يتم تطهير كل السودان من مليشيا الدعم السريع.

– لدينا علاقات جوار طيبة مع إثيوبيا وإريتريا.