بالصور.. د. عصام الدين هارون يتسلم مهامه رسمياً والياً لغرب كردفان





تسلم الدكتور عصام الدين هارون احمد محمد مهامه رسمياً والياً لولاية غرب كردفان خلفاً للوالي السابق الأستاذ معتصم عبدالسلام عوض عبدالسلام، وإكتملت مراسم التسليم والتسلم بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة وذلك بحضور والي الجزيرة وعدد من أعضاء حكومة ولاية الجزيرة.

وتقدم والي ولاية غرب كردفان السابق الأستاذ معتصم عبدالسلام خلال مراسم التسليم بالشكر والتقدير لأعضاء حكومة ولاية غرب كردفان الذين عمل معهم بانسجام تام طيلة الفترة السابقة رغم ظروف الحرب الصعبة التي تعيشها البلاد.

وقال إن غرب كردفان من أغنى ولايات السودان وتتمتع بموارد اقتصادية هائلة في مقدمتها إنتاج النفط والثروة الحيوانية والمعادن والصمغ العربي إلا أنها تُعدُ من أفقر الولايات الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد لتوظيف مواردها حتى تنعكس على مشروعات التنمية التي يحتاجها المواطن.

كما وضح إن حكومته في الفترة السابقة قطعت شوطاً طويلاً في إجراءات تنفيذ بعض المشروعات المموُّلة إتحادياً وآخرى مموُّلة من موارد الولاية في مجالات مختلفة والتي تحتاج إلى تكملة في الفترة القادمة، متمنياً لخلفه الدكتور عصام الدين هارون التوفيق والسداد.

من جهته قال والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون احمد محمد إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع من أجل نهضة الولاية مضيفاً إنه لا ينتمي لأي حاضنة قبلية أو سياسية.

واضاف ان الموقع الإستراتيجي لغرب كردفان والتي تحدها خمس ولايات بالإضافة إلى حدودها مع دولة جنوب السودان جعلها تتمتع بمميزات تفضيلية وإمكانيات كبيرة تسهل من عمل التنمية إذا توفرت الظروف المناسبة.

وأبان ان من أولويات برنامج عمله توفير الأمن ومن ثم تقديم الخدمات للمواطن مُتعهداً في الوقت ذاته بتكملة المشروعات التنموية التي توقفت في الفترة السابقة بسبب الظروف المعقدة.