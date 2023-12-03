شاهد بالفيديو.. مشهد تقشعر له الأبدان .. هجانة الجيش السوداني تستعرض القوة في طابور الرياضة الصباحي





قام أبطال الفرقة الخامسة مشاة – الهجانة بولاية شمال كردفان باستعراض القوة في طابور الرياضة الصباحي وسط حماس الجنود وتفاعل المواطنين.

ووجد استعراض أبطال الجيش السوداني تفاعلاً كبيراً من المواطنين الذي اصطفوا في الشوارع بالهتافات والتكبيرات والزغاريد.

ومرت أرتال من مجموعات القوات المسلحة السودانية وهم في زي رياضي يؤكدون استعدادهم للزود عن الوطن والمواطنين، وسط تأييد شعبي جارف.

وعلى الصفحة الرسمية لمكتب الناطق الرسمي وبحسب رصد محرر “النيلين”، وجدت هذه المشاهد تفاعلاً كبيراً من المتابعين وعلقوا بكلمات الدعم والمساندة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ ثمانية أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، ويساند الجيش مجموعات المستنفرين وحركات الكفاح المسلح، في ظل انتهاكات لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان من قبل المليشيا المتمردة.

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رصد وتحرير – “النيلين”