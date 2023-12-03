إستقرار خدمات التأمين الصحي بالمراكز والمستشفيات التي أعيدت خدمتها





أكد دكتور أبوبكر الصديق عوض مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق إستقرار خدمات التأمين الصحي بالمراكز المباشرة والمستشفيات الريفية التي أعيدت لها الخدمة بعد تطبيق خطة التعافي التي وضعتها رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي بجانب العمل الدؤوب لإدارة الفرع والكوادر العاملة بالاقليم.

وقال دكتور الصديق لـ(سونا) أن الفرع أعاد الخدمة بكافة المراكز المباشرة بجانب خمسة مستشفيات ريفية وثمانية مراكز صحية غير مباشرة، مبيناً أنها تعمل حالياً بصورة مستقرة وبترددات عالية أسهمت بصورة مباشرة في خدمة المواطنين بالمناطق المختلفة. كما أكد سعي الفرع لإسترجاع خدمة العمليات بعدد من المستشفيات.

وكشف مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق عن سعي الفرع للتشبيك مع المنظمات العاملة في المجال الصحي لتجويد الخدمات وإدخال مشتركين جدد تحت مظلة التأمين الصحي.

سونا