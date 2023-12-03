بالصور.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد جرحي معركة الحسم بالمستشفى العسكري بمدني

وأطلع سيادته، خلال الزيارة، على أوضاع الجرحى والمصابين من المواطنين والقوات النظامية . ومستوى الرعاية والخدمات الصحية التي تقدم لهم، مشيداً بما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن وإستقراره.

إعلام مجلس السيادة السوداني