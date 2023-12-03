سياسية
بالصور.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد جرحي معركة الحسم بالمستشفى العسكري بمدني
اطمأن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان علي جرحى ومصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بمدني .
وأطلع سيادته، خلال الزيارة، على أوضاع الجرحى والمصابين من المواطنين والقوات النظامية . ومستوى الرعاية والخدمات الصحية التي تقدم لهم، مشيداً بما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن وإستقراره.
إعلام مجلس السيادة السوداني
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