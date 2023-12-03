مالك عقار يؤكد دعمه لخطط وبرامج المجلس القومي لرعاية الطفولة





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ مالك عقار إير ، دعمه لخطط وبرامج المجلس القومي لرعاية الطفولة حتي يؤدى دوره المنوط به.

ووعد نائب رئيس المجلس خلال لقائه اليوم بمدينة بورتسودان الدكتور عبد القادر عبد الله أبو الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. بدعم وإنفاذ المشروعات الخاصة بالمجلس القومي لرعاية الطفولة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عبد القادر عبد الله أبو في تصريح صحفى أن اللقاء تطرق إلى الخطة الإسعافية لطورائ الطفولة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ، لافتا ً إلى نائب رئيس المجلس وعد بدعم وإنجاز هذه الخطة والإشراف عليها ومتابعتها بإعتبار أن الأطفال هم ركيزة المستقبل.