ولاية الخرطوم: وصول شحنات من الأدوية المنقذة للحياة وغسيل الكلى

وصلت ولاية الخرطوم اليوم شحنات من الادوية المنقذة للحياة، حيث وقف والي ولاية الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزه وبحضور الدكتور عبدالله علي عبدالله عثمان ممثل إدارة الصيدلة بغرفة الطواريء الصحية بوزارة الصحة بالولاية على الادوية والتي تأتي في إطار تأمين الإمداد الدوائي بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمناطق الآمنة بالولاية.

وشملت الأدوية شحنات من المحاليل الوردية ومستلزمات غسيل الكُلى والمستهلكات الطبية الأخرى من الإمدادات الطبية بعطبرة تكفي احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية لمدة شهر إضافة للمخزون من الإمداد الموجود بالولاية، وتعتبر هذه الدفعة من الأدوية لتأمين العلاج للمواطن بالمرافق الصحية بالولاية وفي القريبة من السكن وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الحرب المفروضة على البلاد.

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