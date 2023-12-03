شاهد بالصور.. مدير شرطة ولاية الجزيرة يشهد الطابور الشهري للقوة

شهد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم بميدان التدريب الطابور الشهري للقوة بحضور قيادات الشرطة والسادة الضباط والصف والجنود من جميع الوحدات.

وفي خطابه للقوة تناول الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي في مجال العمل الجنائي والمنعي نتيجة الانتشار الواسع والحس الأمني العالي مما ساهم في انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها ، وشدد على القوة بأهمية التعامل مع المواطن باحترام متبادل وعكس الوجه المشرق للشرطة ،مؤكداً سعيهم المتواصل لتوفير الخدمات وتطوير بيئة العمل والنهوض بها من أجل تقديم خدمات متميزة سواء اكان للقوة أم لمنسوبي الشرطة الوافدين والمتأثرين بالحرب.

هذا وقد اشتمل برنامج الطابور على تكريم الضباط والأفراد المتميزين ، وتفتيش المركبات ، وتذكرة دينية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان