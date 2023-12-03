مشروع توأمة في مجال الإسكان بين نهر النيل وشمال كردفان





استقبل المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل بمكتبه اليوم وفد الصندوق القومي للإسكان والتعمير برئاسة الأستاذ عمر سعدان ممثل الأمين العام للصندوق والمهندس خديجة دوليب مدير صندوق الإسكان بولاية شمال كردفان بحضور المهندس عمر احمد علي مدير صندوق الاسكان بولاية نهر النيل .

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك بين ولايتي نهر النيل وشمال كردفان في مجال الإسكان.

ورحب الوزير بزيارة الوفد مؤكدا الاستعداد للتعاون مع الصندوق القومي لإنفاذ السياسات الاتحاديه للإسكان ورعاية مشروع التعاون والتوأمة بين صندوقي الإسكان بالولايتن.

وأعلن عن خطط وزارته للاتجاه للسكن الرأسي بهدف الإستخدام الأمثل للأراضي السكنية وتسهيل توصيل الخدمات للمستهدفين .

وكشف عن خطة للتخطيط لمدن جديدة محورية بالولاية للمساهمة في سد الحاجة السكنية للفئات المستهدفة والوافدين إليها جراء الحرب من المواطنين والمستثمرين تشجيعا للاستثمار .

وأكد ممثل الأمين العام للصندوق دعم الصندوق ورعايته للتعاون بين الولايات لتنفيذ الموجهات الاتحادية في مجال الإسكان للشرائح المختلفة وبخاصة في هذه المرحلة ايواء المتأثرين بالنزاعات .

وأوضح سعدان ان مشروع التوأمة بين الولايتين يتسق مع خطط الصندوق القومي لتوفير المأوي لمن لا مأوى له بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات المعنية .

وامتدح استقبال ولاية نهر النيل للوافدين جراء الحرب داعيا الولاية والولايات المستقرة لتوفير السكن للمستثمرين تشجيعا لهم.

واستعرض مديرا صندوقي الإسكان بالولايتين مميزات كل ولاية في مجال الإسكان وفرص التعاون المشترك بينهما واوضح أهمية مشروع التوأمة بين الولايتين للارتقاء بالأداء بالاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وأعلنت مديرة صندوق الإسكان بشمال كردفان عن موافقة حكومة الولاية ودعمها لمشروع التوأمة.