مصطفى محمد نور يباشر مهام منصبه والياً للبحر الأحمر

شهدت ولاية البحر الأحمر اليوم مراسم التوقيع على إجراءات التسليم والتسلم بقاعة السلام ببورتسودان بين والي البحر الأحمر المكلف السابق فتح الله الحاج وخلفه اللواء معاش مصطفى محمد نور، وذلك إنفاذا لقرارات رئيس مجلس السيادة الإنتقالي التي صدرت مؤخراً الخاصة باعتماد قرارات مجلس الوزراء الانتقالي بانهاء تكليف والي البحر الأحمر السابق وتكليف اللواء ركن (م) مصطفي خلفا له.