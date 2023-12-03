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كسلا: إيقاف التصرف في الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والاستثمارية
أصدر والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن القرار رقم (89) الذي قضى بإيقاف التصرف في الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والاستثمارية بالولاية.
وشمل القرار الصادر من الوالي بموجب السلطة المخولة له بموجب أحكام الوثيقة الدستورية للعام 2019 شمل ايقاف التصديق او اكمال الاجراءات في الاراضي المذكورة وتجميد عمل لجان التخطيط العمراني في الولاية والمحليات ولجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالاضافة اخضاع الاجراءات السابقة إلى المراجعة بواسطة لجنة او لجان مختصة في هذا الشأن وذلك إلى حين اشعار اخر.
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