كسلا: إيقاف التصرف في الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والاستثمارية

وشمل القرار الصادر من الوالي بموجب السلطة المخولة له بموجب أحكام الوثيقة الدستورية للعام 2019 شمل ايقاف التصديق او اكمال الاجراءات في الاراضي المذكورة وتجميد عمل لجان التخطيط العمراني في الولاية والمحليات ولجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالاضافة اخضاع الاجراءات السابقة إلى المراجعة بواسطة لجنة او لجان مختصة في هذا الشأن وذلك إلى حين اشعار اخر.

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