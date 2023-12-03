رئيس مجلس السيادة يتلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمدينة مدني، تنويراً من والي ولاية الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير حول مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة لاسيما الأوضاع الأمنية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مع حكومة الولاية من خلال زيارته للولاية اليوم، حيث إستمع البرهان إلى تنوير من الوالي حول مجهودات حكومة الولاية في إستتباب الأمن والإستقرار لمواطني ولاية الجزيرة .