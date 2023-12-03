وزير العدل يلتقي بوكيل وزارة العدل





إلتقى السيد وزير العدل مولانا د. معاوية عثمان محمد خير بالسيدة وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم والتي قدمت له تنويرا حول سير العمل واداء الإدارات القانونية بالولايات إضافة إلى اللجان التي تم تكوينها واللجان الوطنية التي تشرف عليها.

وتقدم السيد الوزير بالشكر لوكيل الوزارة وأشاد بالجهود المقدرة التي بذلتها خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان ووعد بتقديم كل ما بوسعه لتطوير العمل واستقراره والدفع به إلى الأمام.