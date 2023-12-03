سياسية
وزير العدل يلتقي بوكيل وزارة العدل
إلتقى السيد وزير العدل مولانا د. معاوية عثمان محمد خير بالسيدة وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم والتي قدمت له تنويرا حول سير العمل واداء الإدارات القانونية بالولايات إضافة إلى اللجان التي تم تكوينها واللجان الوطنية التي تشرف عليها.
وتقدم السيد الوزير بالشكر لوكيل الوزارة وأشاد بالجهود المقدرة التي بذلتها خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان ووعد بتقديم كل ما بوسعه لتطوير العمل واستقراره والدفع به إلى الأمام.
كما قام السيد الوزير بزيارة إدارة التسجيلات التجارية بولاية البحر الاحمر وقف خلالها على سير العمل، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بعمل كبير نسبة لتحول العمل إليها من الولايات اضافه إلى أن ولاية البحر الاحمر حاضنة لعمل تجاري متنوع.
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