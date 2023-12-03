مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يترأس اجتماع هيئة قيادة شرطة محلية كرري

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع اطمأن على موقف تنفيذ الخطط التأمينية للمحلية بجانب الخدمات الشرطية التي تقدمها شرطة المحلية للمواطنين ، كما ناقش الاجتماع التنسيق المشترك بين كافة القوات النظامية والنيابة بالمحلية لبسط الامن والاستقرار ، واشاد الاجتماع بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به شرطة محلية كرري في انفاذها لخططها التامينية والخدمية بجانب دورها في محاربة الظواهر السالبة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان