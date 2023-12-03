سياسية
والي الشمالية يتفقد جرحى معركة الكرامة بالمستشفى العسكري والضمان
إطمأن والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله على أحوال جرحى ومصابي معركة العزة والكرامه بمستشفيات مروي العسكري والضمان برفقة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذة سميه حسين وقائد الفرقة 19 مشاه مروي لواء ركن كمال سليمان والأمين العام لديوان الزكاة بالولاية ولجنتي أمن الولاية والمحلية.
وحيا والي الشمالية مجاهدات القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة، مؤكدا دعم وإسناد حكومة ومواطني الولاية للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
من جهته أكد مدير ديوان الزكاة بالمحلية د. كمال علي محمد إسناد ومؤازرة الديوان للقوات المسلحة ودعم جرحي ومصابي معركة العزة والكرامة.
كما تفقد والي الشمالية المكلف قيادة الفرقة 19 مشاة.
سونا
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