والي الشمالية يتفقد جرحى معركة الكرامة بالمستشفى العسكري والضمان

إطمأن والي الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله على أحوال جرحى ومصابي معركة العزة والكرامه بمستشفيات مروي العسكري والضمان برفقة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذة سميه حسين وقائد الفرقة 19 مشاه مروي لواء ركن كمال سليمان والأمين العام لديوان الزكاة بالولاية ولجنتي أمن الولاية والمحلية.