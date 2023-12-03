عقار يلتقي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ مالك عقار إير اليوم بمدينة بورتسودان الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب المكلف الأستاذ أحمد حمزة الأمين الماحي.

وتطرق اللقاء إلى القضايا التي تواجه الصندوق وبحث السبل الكفيلة لدعمه وإيجاد الحلول لقضايا طلاب التعليم العالي وتهيئة البيئة التعليمية للطلاب.

وقال الماحي أن نائب رئيس المجلس أمن على دعمه لبرامج وخطط الصندوق حتى يؤدي دوره المطلوب من أجل الطلاب ورعايته للطلاب على مستوى داخليات السكن للطلاب.

سونا