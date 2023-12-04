شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تصدر أصوات آلم خلال كواليس حفلها بالدوحة والسبب (الشوز)





كشفت الفنانة هدى عربي عن كواليس حفلها الضجة الذي أحيته الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة وحضره جمهور غفير من السودانيين هناك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب مقطع فيديو من خلف كواليس المسرح الذي كانت تغني فيه.

وكشفت هدى في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تعرضه للآلم بسبب (الشوز) الذي كانت ترتديه.

وكتبت السطانة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (يعني لو حلفت وانقطعت اني خلف الكواليس بكون تعبانة ومتجرسة كيف زول يصدقني مافي).

وتابعت تغريدتها التي تابعها الآلاف: (الفيديو مصور قبل ما ابدأ الحفل بس دقايق وقفة التصوير بكون حاسة روحي عايزة تطلع دة غير ازمة “الشوز”.

وأضافت الفنانة الشهيرة: (حكمة الله الشوز عنده زمن معين بتغابى فيني العرفة بقوم طوالي بغيره عشان شايفة في تعليقات كتيرة غيرتي الشوز ااي يغيرو).

وختمت تدوينتها: (يا اخوانا دة ما ذكاء اصطناعي عارفة غيرت الشوز وبغيره دائما خصوصا لو حفل مدته طويلة ناس الله يديني مروتك الله ما يديكم ليها لاني دعاية ساي بتعب وروحي بنمرق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين