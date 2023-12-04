منظمة كونسيرن العالمية تسلم مستشفى الصداقة بالفولة أدوية منقذة للحياة





سلمت منظمة كونسيرن العالمية مكتب الفولة اليوم كميات من الأدوية المنقذة للحياة والمعينات الطبية لمستشفى الصداقة الصيني بالفولة .

وقال مدير المنظمة إن هذه الكمية من الأدوية تأتي ضمن منحة للولاية تشمل محليات الفولة النهود الدبب ولقاوة. واوضح ان الادوية سيتم توزيعها وفق خطة مسبقة على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمحليات المعنية.

من جهته اكد الدكتور موسى النور موسى مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة ممثل المدير العام ان المنحة تعد دعماً كبيراً للولاية. وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة كونسيرن للقطاع الصحي في كافة المجالات.

من جانبه عبر الدكتور مصطفى محمد حسين المدير الطبي لمستشفى الصداقة بالانابة عن تقديره للمنحة الدوائية مشيرا إلى انها تمثل دعما مقدراً ومهماً للمستشفى.

سونا