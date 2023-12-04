بالصور.. شرطة اقليم النيل الازرق تحتفل بيوم الشرطة العربية والسودانية بعدد من البرامج المتنوعة

احتفلت شرطة اقليم النيل الازرق اليوم بذكري الاحتفال بيوم الشرطة العربية والسودانية بأعيادها السنوية والذي يصادف الرابع من ديسمبر من كل عام بتشريف المهندس عبدالله عيسي زايد حاكم اقليم النيل الأزرق المكلف والذي يأتي تحت شعار( معا نحو مجتمع الصمود والكرامة).

العميد شرطة د. امير عبدالرحمن بركية مدير شرطة اقليم النيل الازرق المكلف اوضح(للمكتب الصحفي للشرطة) ان شرطة إقليم النيل الأزرق احتفلت اليوم باقامة عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية والمعارض والزيارات ستبدأ منذ اليوم الموافق الرابع من ديسمبر و تستمر حتى الثاني عشر منه بمشاركة العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بجانب انفاذ عدد من الفقرات المتنوعة ، مضيفاً ان الاحتفالية لهذا العام تهدف الي تأكيد دور الشرطة الريادي في خدمة الوطن والمواطن في حالات الحرب والسلم معاً وشعارنا (الشرطة من المجتمع والي المجتمع) بمشاركة كل مجتمع النيل الأزرق ، مشيراً الى ان محليات الولاية المختلفة ستشهد حراك ثقافي واجتماعي ورياضي يتخللها زيارات وتكريم لرموز ورجال الشرطة السابقين بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان