بالصور.. بمناسبة أعياد الشرطة السودانية والعربية .. إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة تقيم الطابور الشهري للقوة

أكد العقيد شرطة خالد علي بافادن مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة أن إدارة المرور السريع بالولاية تواصل جهودها لتحقيق السلامة المرورية وتقليل الحوادث المرورية بالطرق السريعة بجانب تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على القوة التعامل الكريم مع المواطنين.

مبينا أن الطابور الشهري فرصة لتنوير القوة بجانب تنزيل موجهات الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن برنامج الطابور يجيء في خواتيم هذا العام، متزامنا مع أعياد الشرطة السودانية وهي تساند القوات المسلحة. وحث العقيد بفادن منسوبي المرور السريع على تعزيز روح التكافل والتعاون بينهم.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بأن برنامج الطابور الشهري لمنسوبي المرور السريع بالجزيرة تخلله برنامج معنوي للقوة.