الشرطة السودانية تحتفل بيوم الشرطة العربية والشرطة السودانية وتؤكد المحافظة على الوطن ومقدراته

أكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الشرطة العربية والشرطة السودانية الذي يصادف اليوم الرابع من ديسمبر قدرة الشرطة السودانية على بذل المزيد من الجهود لبسط الأمن والاستقرار والمحافظة على الأرواح والممتلكات ، مشيرا إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد منذ أبريل من هذا العام نتيجة لتمرد مليشيا الدعم السريع على الوطن واستهداف مؤسسات الدولة ومقدراتها، مؤكدا أن الشرطة ليست بمعزل عن تلك المؤسسات فطالتها يد التخريب والدمار لمقارها ومعيناتها وأنها رغما عن ذلك استطاعت استعادة كافة بياناتها وأنظمة العمل في مجال السجل المدني والجوازات والمرور إضافة إلى سجلات المحكومين والمنتظرين بالسجون بالإضافة للسجلات الجنائية مما مكن من حماية الهوية السودانية وتحصينها بجانب حظر المطلوبين للعدالة والاستمرار في تقديم الخدمات المختلفة بكفاءة وجودة عالية نالت به رضا واستحسان المواطن ، مبينا أن قوات الشرطة وفي ظل الواقع ظلت وضمن منظومة الجهاز التنفيذي تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية، تستند على إرثها وخبرات منسوبيها التراكمية حتى حققت العديد من النجاحات بالقبض على أعداد كبيرة من المطلوبين للعدالة واستعادة الكثير من المنهوبات والمسروقات من ولاية الخرطوم إضافة إلى دورها الرائد في تأمين المدن والمواطنين ضمن خطط لجان الأمن بالولايات.

وأشار إلى أن قوات الشرطة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون والذين طالهم الخراب في ممتلكاتهم فضلا عن التهجير والتشريد والنزوح وأن قوات الشرطة في سبيل ذلك ستبذل قصارى جهدها لإعادة الأمن والطمأنينة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، مردفا أن رئاسة قوات الشرطة تعلم أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهود بتجرد ونكران ذات لأجل الحفاظ على الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه وقد آلت قيادة الشرطة على نفسها العمل باجتهاد لتوفير كل متطلبات العمل ونجاحه.