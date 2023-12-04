مجلس عمداء جامعة شندي يطمئن على سير الدراسة والاستعداد للامتحانات





اطمأن مجلس عمداء جامعة شندي على سير الدراسة في أسبوعها الثاني وانتظام الطلاب والاستعداد لإجراء الامتحانات المعلنة في العشرين من الشهر الجاري واتخذ قراراً بتجميد الدراسة بكلية الدراسات التنموية بطيبة الخواض تقديراً لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحضور في الوقت المحدد عدا طلاب الفصل الدراسي السابع الذين يدرسون عن بعد، مع مراعاة العدالة وحفظ حقوق الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحضور وذلك في اجتماعه رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م الذي انعقد بإدارة الجامعة برئاسة دكتور حسن عوض الكريم على مدير الجامعة.

واستمع المجلس لتقارير مفصلة من عمداء الكليات عن تنفيذ البرامج الاكاديمية المعلنة والذين طلب بعضهم فترة تمديد للتقويم بواقع أسبوع إلى أسبوعين وتم إحالة المقترح للجنة الاستشاربة للشؤون الأكاديمية التي ستعقد اجتماعها هذا الاسبوع .

وأكد مدير الجامعة تواصل المساعي مع الجهات الرسمية والشعبية لحل مشكلة إسكان الطلاب آنياً وفي المستقبل التي تعتبر سبباً في تراكم الدفعات وإعاقة انتظام الدراسة لبعض الدفعات .

وتقدم بالشكر لكافة العاملين بالجامعة على تضحياتهم واستشعارهم المسؤلية وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل حرصاً على تنفيذ البرنامج الأكاديمي رغم النقص في الرواتب وتأخرها عن موعدها المحدد.

وقال في سبيل تخفيف وطاة الظروف الاقتصادية على العاملين تعمل الجامعة على استكمال تسجيل شركة العاملين، وتكوين لجنة للعمل الاجتماعي لخدمة كافة شرائح العاملين بالجامعة وتكوين لجنة أخرى لوضع مقترح لصندوق دعم علاج العاملين .

من جانبه، طالب أمين الشؤون العلمية باستكمال رفع مقررات الدراسة عن بعد بمنصة الجامعة الإلكترونية والعمل على وضع تقويم لبقية الدفعات .

من جانبه أكد أمين المكتبات أن الفترة المقبلة ستشهد العمل بدوام كامل بالمكتبات استعداداً للامتحانات .

وأكد عميد شؤون الطلاب إتاحة داخليتي الزهراء وعوض عمر السماني لجميع الطلاب بما فيهم طلاب القبول الخاص والدبلومات، مبينا مخاطبة إدارة الصندوق بتيسير أمر الطلاب في السكن مراعاة للظروف الاستثنائية ومخاطبة السلطات بمحلية المتمة بتهيئة الداخليات استعدادا للامتحانات.

ووجه الاجتماع عميد شؤون الطلاب بالتواصل مع السلطات المحلية لتوفير الترحيل لطالبات مجمع كليات العلوم الطبية والعمل على تهيئة الاستراحات والكافتريات بصورة عاجلة.

واستمع المجلس لتقرير من وكيل الجامعة عن الوضع الإداري والمالي بالجامعة الذي بين أن الإدارة في ظل تناقص الدعم المقدم من الوزارة اتجهت لترشيد الصرف بتقليل ايام العمل للموظفين والعمال بكافة مرافق الجامعة وأنها أوفت بتسديد مرتبات العاملين حتى أغسطس والمرتبات (غير المبوبة) حتى نوفمبر واستيفاء قدر كبير من استحقاقات العاملين الأخرى للفترة السابقة واستيفاء جزء كبير من المديونيات المتراكمة بسبب الصرف على تأهيل كلية الطب لاستيفاء معايير الاعتماد وانشاء عدد من المعامل والمراسم بكلية الهندسة والعمارة .