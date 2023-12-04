السفارة السودانية بالرياض: بدء تسليم الدفعة الثالثة من الجوازات الثلاثاء القادم





أعلنت سفارة السودانية الأحد بالمملكة العربية السعودية بالرياض عن بدء تسليم الدفعة الثالثة من جوازات السفر للمقيمين وذلك اعتبارا من يوم بعد غدا الثلاثاء.

حيث أفاد القائم بأعمال السفارة بالإنابة مهند عمر عباس عجبنا لـ(سونا) أن الجوازات التي وصلت هي التي تم إصدارها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وعددها (8,483) جواز.