سياسية
حزب الأمة القومي: هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرارها
قال حزب الأمة القومي بأنه يناشد الطرفين للالتزام بتعهداتهما والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول لسلام حقيقي.
وأضاف الحزب:
هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرارها
نحمّل الطرف المتشدد مسؤولية فشل المفاوضات
التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير لغياب إرادة سياسية لأطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة
انهيار مفاوضات جدة يمثل خيبة أمل للشعب السوداني.
الشرق للأخبار
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