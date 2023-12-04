حزب الأمة القومي: هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرارها

قال حزب الأمة القومي بأنه يناشد الطرفين للالتزام بتعهداتهما والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول لسلام حقيقي.

هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرارها

التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير لغياب إرادة سياسية لأطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة