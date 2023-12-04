والي كسلا يشيد باستجابة المستنفرين لنداء الوطن





أشاد والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسي عبد الرحمن بالاستجابة العالية والكبيرة للمستنفرين لنداء الوطن وتلبية نداء القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان حول الانخراط في معسكرات التدريب دفاعا عن الوطن.

واطلع الوالي لدي لقائه قائد قوة الاحتياط العقيد الركن الفاضل محمد الفاضل المشرف على معسكرات الكرامة للمستنفرين ٬ اطلع على ماتم انجازه خلال الفترة الماضية من افتتاح واستقبال المستنفرين من الشباب والمرأة والقادرين على حمل السلاح وانتظام معسكرات التدريب تحت شعار (جيش واحد شعب واحد ــ واجب الاوطان داعينا) التي انطلقت منتصف يوليو المنصرم في عدد من مناطق ومحليات الولاية.

واوضح قائد الاحتياطي ان المستنفرين تلقوا التدريب على جميع انواع اسلحة المشاه إلى جانب تقديم برامج ثقافية وتربوية خلال فترة التدريب بالمعسكرات التي استمرت ثلاثة أشهر، مشيرا إلى الاعداد التي تم الدفع بها من المستنفرين للمشاركة مع القوات المسلحة في حرب الكرامة بمدن ولاية الخرطوم المختلفة.

واضاف ان هنالك برامجا في العمل الداخلي المطلوبة من المستنفرين تتمثل ارتكازات احياء محلية كسلا الكبري فضلا عن قيام الممستنفرين بعدد من الانشطة منها المشاركة في حملات اصحاح البيئة بجامعة كسلا كليات التربية والهندسة والدراسات الاسلامية ومكتب مدير الجامعة.