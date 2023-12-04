يجلسون على الأرض في منظر محزن .. مشاهد بالفيديو من مدرسة الشرقية المتوسطة بنين بمدينة الدامر بولاية نهر النيل





أظهرت مشاهد من مدرسة الشرقية المتوسطة بنين بمدينة الدامر بولاية نهر النيل الطلاب وهم يفترشون الأرض لتلقي دروسهم في منظر محزن.

وانطلقت الدراسة في بعض الولايات السودانية الآمنة، وسط ظروف معقدة خلفتها الحرب التي تشهد على أكبر أزمة بعيشها السودان طوال تاريخه.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ أكثر من 7 شهور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، ويساند الجيش مجموعات من المستنفرين والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على السلام.

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رصد وتحرير – “النيلين”