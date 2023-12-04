برشلونة لا يعرف الراحة قبل الديربي المثير مع مفاجأة الدوري الإسباني “جيرونا”





خاض برشلونة تدريباته، دون راحة، استعدادا لمواجهة جيرونا في الديربي الكتالوني، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فوزه أمس على أتلتيكو مدريد (1-0)، في قمة الجولة 15 من الليجا.

وتحت أعين المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هرنانديز، خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، أو الذين خاضوا جزءا منها كبدلاء تدريبات بدنية قوية على ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة جوان جامبر الرياضية.

بينما أجرى اللاعبون الذين لعبوا المباراة بشكل أساسي منذ البداية تدريبات استشفائية كما هو المعتاد داخل صالة الألعاب الرياضية.كما كان للفقرة المعتادة الخاصة بتناقل الكرة تحت ضغط في مساحات مصغرة، نصيب من الحصة التدريبية.

وانفرد البلوجرانا بالمركز الثالث برصيد ب34 نقطة، ليأتي مباشرة بفارق 4 نقاط خلف ثنائي الصدارة، ريال مدريد، ثم مفاجأة الموسم جيرونا.

ويأمل برشلونة حصد نقاط المباراة التي ستقام وسط جماهيره على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لمزاحمة الثنائي على الصدارة.

كووورة