قمة إيقاد القادمة ستركز على التوافق على منهجية جديدة لمساعي حل الأزمة في السودان.. والبرهان يشارك في القمة





قال مصدر رفيع بالحكومة السودانية لـ(السوداني)، إنه من المتوقع أن تركز قمة إيقاد المقرر لها يوم السبت المقبل، على التوافق لإيجاد منهجية جديدة لمساعي حل الأزمة في السودان وتوحيد الرؤى حولها.

وانهارت الأحد جولة مباحثات غير مباشرة بين وفد الحكومة ووفد قوات الدعم السريع بجدة تحت رعاية سعودية أمريكية ومشاركة ممثلي الاتحاد الأفريقي وإيقاد.

ورجح ذات المصدر مشاركة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فى أعمال القمة المقرر لها ان تكون خلال يوم واحد، ولا يسبقها اجتماع تحضيري.

وأجرى البرهان مؤخراً، جولة شملت كينيا، إثيوبيا، جيبوتي وإريتريا.

وبحسب المصدر، فإن السودان تمكن من تأكيد أحقيته في تحديد موعد وأجندة القمة على الرغم من أنها ليست ــ ووفقاً لمذكرة رسمية من الإيقاد مخصصة لأزمة السودان فقط، وإنما ستناقش (الانشغالات الإقليمية

وأدت تصريحات لكل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الكيني ويليام روتو في يوليو الماضي – إبان انعقاد اجتماع الرباعية في أديس أبابا – إلى توتر العلاقات بينهما والحكومة، حيث أشاروا فيها إلى افتقاد السودان للقيادة.

وفي وقت سابق، أفشلت الخرطوم قمة طارئة دعت لها الرباعية والإيقاد حول الحرب ــ والتي اعترض السودان على رئاسة الرئيس الكيني لها.

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