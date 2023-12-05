سياسية
بالصور.. وزير المالية يلتقي رئيس البنك الاسلامي للتنمية – جدة بإسطنبول
التقى د. جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمعالي محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية- جدة بحضور د.محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية، وذلك على هامش فعاليات الإجتماع رقم (٣٩) للّجنة الدائمة للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي والذي يعقد حاليا خلال الفترة ٢-٥ ديسمبر بمدينة إسطنبول التركية.
وتطرق اللقاء للقضايا ذات الإهتمام المشترك وموضوعات معالجة الإلتزامات والمتأخرات على السودان كما تطرق لإمكانية إستثناء بعض المشروعات وإعادتها للعمل مراعاةً لظرف الحرب التي تعيشها البلاد ،خاصة تلك التي شارفت على الإنتهاء في المناطق الآمنه، مثل مشروع مياه القضارف والذي يمثل حوجة ماسة للمواطن.
من ناحيةٍ أخرى بحث الإجتماع مسألة تسريع المعونات الإنسانية التي يقدمها البنك عبر طرف ثالث مثل الصليب الأحمر.
وفي الختام أمّن الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق والعمل على تعزيز العلاقات لتحقيق الفوائد المشتركة.
الجدير بالذكر أن البنك الاسلامي للتنمية يمول السودان حالياً بمحفظة تمويلية تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار لحوالي ١٤ مشروعاً حيوياً في عدد كبير من الولايات تُغطّي مجالات الصحة والمياه والكهرباء والزراعة ومشروعات خدمية متنوعة لتنمية دارفور.
سونا
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