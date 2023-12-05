بالصور.. وزير المالية يلتقي رئيس البنك الاسلامي للتنمية – جدة بإسطنبول

وتطرق اللقاء للقضايا ذات الإهتمام المشترك وموضوعات معالجة الإلتزامات والمتأخرات على السودان كما تطرق لإمكانية إستثناء بعض المشروعات وإعادتها للعمل مراعاةً لظرف الحرب التي تعيشها البلاد ،خاصة تلك التي شارفت على الإنتهاء في المناطق الآمنه، مثل مشروع مياه القضارف والذي يمثل حوجة ماسة للمواطن.