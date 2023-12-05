قرار إداري بمحلية مروي بتشكيل لجنة حصر العمالة الأجنبية بالمحلية





أصدرت الأستاذة سميه حسين المدير التنفيذي لمحلية مروي قرارا” إداريا” بتشكيل لجنة حصر العمالة الأجنبية بالمحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية ،إستنادا” على موجهات أمانة حكومة الشمالية بهذا الخصوص.

وترأست المدير التنفيذي للمحلية الإجتماع الأول للجنة والذي تداول بالنقاش حول مهام وإختصاصات اللجنة، في حصر العمالة الأجنبية وتفعيل القوانين المتعلقه بجوانب الهجرة والتوظيف والإستخدام للأجانب بجانب أهمية إحكام التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة ذات الصله فيما يتعلق بعمل الأجانب بالمحلية.

وشدد الإجتماع على أهمية وضع خطة زمنية محكمة لمراجعة حصر وتصنيف الأجانب بالمحلية وتوفيق أوضاعهم وفق جداول زمنيه محددة عبر لجان فرعية مختصة بالوحدات الإدارية.

هذا وتضم عضوية لجنة حصر العمالة الأجنبية بالمحلية السادة نائب المدير التنفيذي للمحلية رئيسا مناوبا، لجنة أمن المحلية، مدراء الوحدات الإدارية ،مدير الجوازات ،مفوض العون الإنساني ،رئيس جمعية الهلال الأحمر، ومدير مكتب العمل عضوا ومقررا.

سونا