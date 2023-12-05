الطيران الحربي السوداني يقصف أهداف التمرد في الجريف شرق والحاج يوسف في شرق النيل

قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لـ”الدعم السريع” في “الجريف شرق” والحاج يوسف في شرق النيل شرق الخرطوم، وذلك صباح الثلاثاء.

وشمل القصف أحياء الصحافة وجبرة جنوب الخرطوم وتصاعد أعمدة الدخان وفي محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.