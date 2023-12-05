الطيران الحربي السوداني يقصف أهداف التمرد في الجريف شرق والحاج يوسف في شرق النيل

قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لـ”الدعم السريع” في “الجريف شرق” والحاج يوسف في شرق النيل شرق الخرطوم، وذلك صباح الثلاثاء.
وشمل القصف أحياء الصحافة وجبرة جنوب الخرطوم وتصاعد أعمدة الدخان وفي محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.
وقال شهود عيان لـ”الشرق” بأن الطيران الحربي التابع للجيش يقصف أهدافاً لـ”الدعم السريع” في أحياء المنشية والمعمورة شرق الخرطوم، وجنوب الحزام وحي الأزهري جنوب الخرطوم.
الشرق للأخبار
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