والي الخرطوم ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يشرفون احتفالات شرطة محلية امبدة باعياد الشرطة العربية والسودانية

قام الأستاذ أحمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم والفريق شرطة إبراهيم شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم بزيارة تفقدية لنقاط تجميع شرطة محلية امبدة وخاطب الإحتفال المقام بمناسبة احتفالات الشرطة العربية والسودانية وحيا قيادة شرطة الولاية مؤكدا على تقديم السند و المعينات واشاد بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والدور الكبير الذي يقدمه مواطني الولاية لوقفتهم خلف القوات المسلحة. وترحم على أرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى وعودة المفقودين والاسري.

واشاد الوالي بقوات الاحتياطي المركزي والدور الكبير الذي قامت به.

مشيرا الى أن هذه حرب مختلفة وأن الشرطة استبسلت من اللحظات الأولى وغيرت التموضع والتواجد واستطاعت أن تعيد خدمات السجل المدني والجوازات وأشار أن هنالك تقديرات لانتشار القوات عند القيادة.

مؤكدا ان الشرطة تستطيع القبض على الهاربين من السجون وضبط عمليات التفلتات ومنع الجريمة. وأن هنالك بشريات قريبة بأن النصر قريب .

من جانبه اشاد مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم بشرطة محلية امبدة وحيا الروح المعنوية الكبيرة التي تتمتع بها القوات مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى عزيمة وقوة وثبات واثني على الدور الكبير الذي يقدمة والي ولاية الخرطوم. وحيا مدراء عام الشرطة السابقين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان