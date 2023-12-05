سياسية
وزير التخطيط العمراني بالجزيرة: الحرب مؤامرة تستهدف طمس الهوية السودانية
شدد الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة، لدى لقائه بمكتبه صباح الثلاثاء أعضاء الجبهة السودانيه الوطنية لدعم القوات المسلحة بولايات الوسط برئاسة دكتور محمد عبد الله، على ضرورة توحيد الصف والإصطفاف حول القوات المسلحة ودعمها ميدانياً ومعنوياً واستشعار الخطر الذي يحدق بالبلاد وإستنهاض الهمم لدحر العدو.
وأبان أبوسالف أن الحرب مؤامرة الهدف منها طمس الهوية السودانية، مؤكداً دعمه وتعاونه مع برامج الجبهة الرامية لدعم القوات المسلحة، معلناً دعم الجبهة بمبلغ مليار جنيه إلى جانب سلال غذائية تحتوي على 7 أصناف من المواد الغذائية للقوات المسلحة.
من جانبه عدد رئيس الوفد أهداف الجبهة التي فرضتها الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة في الإيواء ودعم الجرحى ومعسكرات الإستنفار، ممتدحاً جهود وزير التخطيط العمراني في دعم المجهود الحربي مادياً ومعنوياً.
سونا
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