سياسية
عقار: الحرب ليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ مالك عقار إير إعتماد خارطة طريق لإنهاء الحرب وبناء الدولة السودانية القائمة على حكم سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وصياغة دستور البلاد توطئة للانتخابات القادمة.
وقال عقار خلال مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الإقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف اليوم قال “أن الحرب القائمة الآن حرب موارد وليست للسودانيين ولكن لجهات دعمت قيام الحرب لطرف مليشيا الدعم السريع بهدف الإحتلال والإستيطان وليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون” .
وشدد عقار على ضرورة فتح صفحة جديدة من أجل تأسيس جيش وطني يستوعب التعدد والنوعية لتفادي تجزئة دولة السودان.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد