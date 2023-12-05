عقار: الحرب ليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون

وقال عقار خلال مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الإقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف اليوم قال “أن الحرب القائمة الآن حرب موارد وليست للسودانيين ولكن لجهات دعمت قيام الحرب لطرف مليشيا الدعم السريع بهدف الإحتلال والإستيطان وليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون” .