وزير الحكم الاتحادي ملتقى الولايات ترجمة لاختصاصات الحكم الاتحادي بالبلاد





أدان المهندس محمد صالح كرتكيلا وزير الحكم الاتحادي ماتقوم به ملشيات الدعم السريع المتمردة من احتلالهم للمنازل وقتلهم للابرياء بطريقة وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث في العالم داعيا في ذلك لضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة وهي تخوض حرب الكرامة.

وقال أن الملتقى التنسيقى لحكام الاقاليم وولاة الولايات، والذي انطلق اليوم، يعد ترجمة حقيقية لمهام واختصاصات الحكم الاتحادي والعلاقات التنسيقية بين الولايات ورعاية مصالحها على المستوى القومي، مشيرا في ذلك للوضع الراهن والذي يستوجب على وزارة الحكم الاتحادي التحلي بالحكم والحكمة.