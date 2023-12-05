محمد صلاح على رادار الهلال السعودي





كشف تقرير صحفي عن تزايد فرص انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024.

رفض ليفربول عرضا من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى إمكانية زيادة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث الصحفي بن جاكبوس لـ “GIVEMESPORT” عن إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي، قائلًا:” لقد تم إخباري أن انتقال صلاح إلى الهلال هو احتمال قائم، لقد كان صلاح متواجدًا دائمًا في قائمة انتدابات الهلال، لقد فشلوا في التعاقد مع رقم واحد في القائمة هو ليونيل ميسي، وكان نيمار رقم إثنين في القائمة لكنه لسوء الحظ أصيب، وكان صلاح رقم ثلاثة في قائمة الهلال”.

أضاف:” بحلول الصيف المقبل ستعود أندية الدوري السعودي من أجل محمد صلاح، لكن النادي ربما يتغير، لكن الحديث سابق لأوانه لأن الناس يتحدثون عن ليفربول وكأنهم في أزمة، وهذا بعيد تماما عن الحقيقة”.

أتم:” ليفربول لديهم خطة دائمًا، ويخططون لنوافذ متعددة ودائما ما يكونون هادئين بشأن الوضع القائم”.

ويعيش محمد صلاح حالة من التألق مع ليفربول في الموسم الحالي حيث يحتل وصافة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف وبفارق أربعة أهداف عن هالاند المتصدر لسباق الهدافين.

الشروق نيوز