والي الخرطوم : شرطة أمبدة مشهود لها بالكفاءة وضرب أوكار الجريمة





إحتشد ضباط وجنود شرطة امبدة في مقرهم المؤقت نصرة للوطن مؤكدين جاهزيتهم وأنهم رهن الاشارة لاستلام توجيهات القيادة للقيام بواجباتهم تجاه المواطن.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أكد أن شرطة محلية أمبدة مشهود لها بالكفاءة وضرب أوكار الجريمة وقال أن هذه الحرب فرضها تمرد المليشيا على الدولة فقتلت وانتهكت وسرقت وأخرجت الناس من المنازل وترحم على الشهداء من القوات النظامية والمدنيين وعاجل الشفاء للجرحي والعودة للأسرى والمفقودين.

وحيا الوالي قوات الاحتياطي المركزي التي استبسلت في صد التمرد وقدمت الشهداء وقدم الوالي توضيحات حول دور الشرطة في الحرب موضحا أنها كانت موجودة لكن تداعيات الحرب دفعت قيادة الدولة اتخاذ تدابير محددة تجاه الشرطة غير أنها استعادت في وقت وجيز خدمات السجل المدني والجوازات، لكن الدور المهم للشرطة في الوقت الراهن هو كشف الطابور الخامس والقبض على المتعاونين مع التمرد ومجابهة كافة المهددات من خلال تكثيف نشاطها في هذا الجانب عبر الاطواف والارتكازات وجمع المعلومات عن المهددات.

واضاف الوالي نخطط لعقد لقاءات نوعية لكشف كل جرائم المليشيا ضد المواطن الاعزل وإعادة هيبة الدولة وهناك خطط لاحقة لتأمين الخرطوم بعد أن باشرت النيابة أعمالها وستباشر المحاكم أعمالها قريبا وقال نحن نتفاكر يومياً حول أحوال المواطنين المتواجدين في مناطق التمرد إذ بدأت العودة الآن في بعض المناطق.

وفي رده على طلب جنود الشرطة بالتحرك للامام قال الوالي أن قرار حركة القوات يأتي حسب تقديرات القيادة وحسب خططها في السيطرة والتحكم لمجابهة العدو لذلك نطلب من قوات الشرطة ان تكون على أهبة الاستعداد والآن البشريات جيدة وكل يوم يتحقق النصر والنصر الكامل قريبا بإذن الله.

وتعهد الوالي بالتواصل مع وزير الداخلية والمدير العام وقيادة الشرطة لتوفير المعينات وصرف مرتبات الشرطة.

مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين حيا والي الخرطوم الذي ظل يتقدم الصفوف ويقدم الدعم للأجهزة الأمنية والشرطة على وجه الخصوص وقال ظل صامدا يتحسس مشاكلنا ويسعي لحلها وان هذا اليوم له تأريخ خاص للشرطة تم فيه تعيين أول مدير للشرطة السودانية.

واضاف أن هذه الروح المعنوية العالية وسط الشرطة هي المطلوبة للمرحلة القادمة وأن مواطني امبدة ينتظرون قدوم الشرطة وأن أمن الوطن والمواطن في حدقات عيوننا وعهدنا هو العمل بصدق وأمانة لابد أن يكون الشرطي أنموذج في الالتزام بالقانون وفوق الشبهات وسنعمل على تقديم عمل شرطي مميز.