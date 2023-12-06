سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يشيد بأداء شرطة ولاية كسلا
اشاد الفريق شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بالأداء المتميز لشرطة ولاية كسلا
وجاء في طي الإشادة أن سيادته قد تابع بكل فخر واعتزاز مجهودات مدير شرطة ولاية كسلا في تطوير وتحديث مستشفى الشرطة كسلا مما أسهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية.
وأضاف سيادته بأن هذه المجهودات تدل على استشعار المسئولية من خلال الاهتمام المباشر بالإدارات العامة والمتخصصة والإشراف على عملها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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