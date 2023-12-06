المدير العام لقوات الشرطة يشيد بأداء شرطة ولاية كسلا

وجاء في طي الإشادة أن سيادته قد تابع بكل فخر واعتزاز مجهودات مدير شرطة ولاية كسلا في تطوير وتحديث مستشفى الشرطة كسلا مما أسهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية.