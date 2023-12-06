حاكم إقليم دارفور يختتم زيارته إلى تركيا





أنهى حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي وعدد من اعضاء حكومته، زيارتهم إلى جمهورية تركيا.

وعند زيارتهم إلى مدينتي أنقرة وإستانبول، إلتقوا بعدد من المسؤولين الأتراك وأطلعوهم على الاوضاع الحالية في السودان بشكل عام ودارفور بشكل أخص، حيث تم تقديم عدد من الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني وضرورة إرسال المساعدات العاجلة للمتضررين في الإقليم.

وقدم الوفد تصوراته للمطلوبات من الحكومة التركية وبعض المنظمات الخيرية العاملة، وتضمنت تلك الملفات الجانب الإنساني وقضايا التنمية والتعليم، إضافة للتعاون المشترك ما بين الدولتين وإقليم دارفور بشكل خاص، إذ إن للأقليم علاقات قديمة وممتدة مع جمهورية تركيا.

وكان أعضاء الوفد قد أوضحوا للمسؤولين الأتراك سوء الأوضاع وتدهورها المريع في إقليم دارفور.