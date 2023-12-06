مدير قوات الجمارك يترأس اجتماع لجنة المعابر الحدودية مع دولة إرتريا

ترأس الفريق شرطة/حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك رئيس لجنة المعابر الحدودية بين السودان والجارة إرتريا بمكتبه ظهر اليوم اجتماع لجنة المعابر للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بافتتاح المعابر مع دولة إرتريا وذلك بحضور ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرر اللجنة وبقية الأعضاء ممثلي الجهات ذات الصلة. وناقش الإجتماع التقرير الختامي للجنة كما أمن الإجتماع على ضرورة إحكام التنسيق والمتابعة مع الجانب الارتري بما يمكن من الإسراع في افتتاح المعابر وتحديد السلع والبضائع وحجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين والترتيب لعقد اتفاقية تجارة حدودية مرنة مع الجارة ارتريا بجانب حركة الركاب مع التأكيد على أهمية افتتاح الحظيرة الجمركية لتسريع عملية التخليص.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد وقفت في نوفمبر المنصرم على معبر اللفة ومعبر عواض ومعبر كراييت من خلال زيارة ميدانية استعدادا لافتتاحها في القريب العاجل إنفاذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان