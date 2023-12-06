والي الجزيرة: جهود مشتركة لتأمين سهل البطانة





كشف الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والى ولاية الجزيرة عن جهود مشتركة بين ولايات الجزيرة وكسلا والقضارف ونهر النيل لتأمين سهل البطانة الممتد من الممارسات السالبة والهدامة ومن اي اخطار تهدد أمن وسلامة البلاد.

وأشار والي الجزيرة في تصريح (لسونا) لعقد لقاء مشترك على هامش ملتقى حكام الاقاليم وولاة الولايات بين الولايات المشتركة في سهل البطانة لوضع الرؤى الواضحة والتي تحتاج للدعم اللوجستي لتحريك القوات المشتركة بين الولاية لحماية سهل البطانة.

وعزا انتشار عمليات السالف في المنطقة للهشاشة الأمنية في الرقعة الجغرافية الكبيرة الممتدة بسهل البطانة، مؤكدا بذل الجهود المشتركة في سبيل تحقيق الامن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وحكم القانون وحسم التفلتات الأمنية.