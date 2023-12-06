وفد حكومة اقليم دارفور يلتقي بإدارة مستشفى ميدبول





التقى وفد من حكومة إقليم دارفور مساء امس الثلاثاء ٥ ديسمبر وفي اطار زيارته لجمهورية تركيا واهتمامات حكومة الاقليم بتطوير الاداء الصحي وتوفيره وتسهيله التقى مع ادارة مستشفى ميدبول التركي في العاصمة التركية أستانبول .

وقدم في اللقاء المدير العام للمستشفى شرحاً تفصيلياً عن المستشفى والذي يعتبر الاول في تركيا لمؤسسات القطاع الخاص و يضم اكثر من ٣ ألاف سرير وتوجد به كل انواع العلاجات للامراض المختلفة ، وان المستشفى لديه جامعة خاصة به تضم العديد من التخصصات ، وان المستشفى يقدم منحاً للطلاب حسب تخصصاتهم داخل تركيا وخارجها لكنهم يخضعون لشروط معينة، وانهم يبدون الاستعداد الكامل للتعاون مع حكومة الاقليم اضافة الى انهم يتعاملون مع كثير من الدول الافريقية وان لاقليم دارفور مكانة خاصة في نفوس الاتراك، ويعتبرون السودان من الدول الغنية التي يمكن ان يقيموا معها العديد من المشروعات.

اعقبه بالحديث الاستاذ بابكر حمدين وزير الصحة في حكومة اقليم دارفور والذي شكر اسرة المستشفى على الدعوة للاجتماع، وقال حضرنا لزيارة الشقيقة تركيا والتقينا فيها بعدد من المسؤولين وشرحنا لهم الاوضاع الماثلة .

وركز على ان الوضع الصحي متدهور جداً في الاقليم الذي يحتاج لمساعدة عاجلة ، وان الاقليم به ٣ كليات طب اشهرها في جامعة الفاشر، اضافة لخمس مستشفيات تعليمية ومستشفى تركي في مدينة نيالا ، وان الاقليم يعاني من نقص حاد في بعض التخصصات منها الكلى والعيون والقلب ، ونأمل المساعدة في بناء مستشفيات تخصصية في دارفور وفي مدينة الفاشر على وجه الخصوص لانها يمكن ان تقدم خدماتها للاقليم والدول المجاورة وبالتالي ستكون فرصة طيبة في مجال السياحة العلاجية وان الفرص مواتية بمجرد توقف الحرب و يمكن خلق شراكات مع حكومة الاقليم .