مجلس عمداء جامعة الخرطوم يقف على سير الامتحانات





وقف مجلس عمداء جامعة الخرطوم في إجتماعه الإسفيري الدوري برئاسة مدير الجامعة بروفيسير عماد الدين الأمين الطاهر عرديب رئيس المجلس على سير الإمتحانات التي بدأت منذ العشرين من الشهر الماضي والتي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، بثلاث مراكز في كل من عطبرة، مدني والقاهرة لعدد 10 كليات بمختلف المستويات بما في ذلك الفصول النهائية للكليات التي أكملت المقررات حسب التقويم الأكاديمي لأمانة الشؤون العلمية.

وقدم المجلس شكره لعمداء الكليات ونوابهم وللأساتذة الذين شاركوا في عقد الإمتحانات في دورتها الثانية وامتد شكر المجلس لمديري الجامعات التي تستضيف هذه المراكز، علما بأن السيد نائب مدير الجامعة بروفيسير أحمد مضوي موسي يشرف على الإمتحانات بالمراكز المختلفة داخل وخارج السودان بالتنسيق مع مديري هذه المراكز واللجنة العليا للإمتحانات.

واحاط مدير الجامعة المجلس علما بمشاركته بوصفه مديرا للجامعة ورئيساُ لإتحاد الجامعات السودانية في أعمال الدورة 55 لإتحاد الجامعات العربية وحصول الجامعة على عدد من المنح من الجامعات العربية في مختلف التخصصات.

وطمأن وكيل الجامعة دكتور محمود علي أحمد مجلس العمداء على الموقف المالي للجامعة بعد الجهود التي بذلت لتسجيل الطلاب وسداد الرسوم الدراسية.

كما وقف المجلس علي الجهود التي تبذلها أمانة الشؤون العلمية لإستخراج الشهادات على ضوء التقرير الذي قدمه امين الشؤون العلمية بروفيسير علي عبدالرحمن رباح والذي حث الكليات لإكمال البيانات المطلوبة كما وقف المجلس على الجهود التي تبذلها اللجنة المختصة لتقوية الشبكة ورفع موقع الجامعة خلال الفترة القادمة.