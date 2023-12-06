سياسية

وزير الخارجية الأميركي: على الجيش السوداني والدعم السريع وقف الصراع الآن

2023/12/06
انتوني بيلنك

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم حرب.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: على الجيش السوداني والدعم السريع وقف الصراع الآن وواشنطن ملتزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهائه.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في السودان .
الشرق للأخبار

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