اعتراض إمدادات عسكرية قادمة من انجمينا لميليشيا الدعم السريع وتسليمها لقوات جبريل إبراهيم





قال موقع (أفريكا اناليست) المهتم بالشؤون الأفريقية، أن مصادره أفادت بان إمدادات عسكرية مهمة تتبع لقوات الدعم السريع المتمردة، قادمة من العاصمة التشادية إنجمينا إلى السودان، قد تم اعتراضها من قبل جنود تشاديين ضمن القوات التشادية السودانية المشتركة بقيادة عثمان بحر.

وأضافت المصادر: “الجنود التشاديون سلموا إمدادات الدعم السريع العسكرية إلى جماعة جبريل إبراهيم المسلحة – العدل والمساواة – حيث أثار هذا الإجراء غضب قوات الدعم السريع، مما دفعهم إلى الرغبة في الهجوم على قوات عثمان بحر التشادية”.

وبحسب التقارير فإن رئيس ديوان الرئيس الانتقالي التشادي، إدريس يوسف بوي، الموجود خارج تشاد هذه الأيام يحاول نزع فتيل الأزمة عبر التنسيق مع الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع بين قوات الدعم السريع والقوات التشادية. وإذا لم يتم تخفيف هذا التوتر في الأيام المقبلة فقد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع بشكل مفاجئ في الجانب التشادي.

صحيفة السوداني