توجيهات بشأن ” الكرتة” بالقضارف





وجه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إدارة مكتب الشركة بولاية القضارف بمعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين «الكرتة» وتمكينها من إستئناف العمل في أسرع وقت مُمكن.

وعقد طاهر، زيارة لولاية القضارف للمشاركة في فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الأقاليم وولاة الولايات، إجتماع موسع مع مكتب الشركة تم خلاله مناقشة تقرير أداء المكتب للعام الحالي والتحديات التي تواجه العمل.

وشدد المدير ، على ضرورة الإسراع في إجراءات إفتتاح سوق تداول الذهب بالقضارف، بجانب الرقابة على آبار التعدين الكبيرة ، وبدء إجراءات تطويرها لتعدين صغير مُنظم، لتعظيم الإيرادات والاحاطة بالمُنتج.

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