سياسية
مساعد المدير العام للتدريب يؤكد الاهتمام بتفعيل برامج التدريب لمنسوبي قوات الشرطة
أكد الفريق شرطة موسي شره أحمد سليمان مساعد المدير العام للتدريب استمرار البرامج التدريبية لكافة منسوبي قوات الشرطة بالولايات من خلال الخطط الخاصة بدورات الإسناد للولايات والتي تعتبر دورات مركزية تفيد منسوبي الشرطة في التدرج الوظيفي ، مشيرا إلى أن إدارة التدريب عملت على إنفاذ خطة تدريبية تستوعب كافة الولايات ببرنامج تدريبي متكامل يلبي احتياجات المرحلة الحالية ، مشيدا باهتمام رئاسة قوات الشرطة ودعمها الكامل لهذه الدورات التي تهدف إلى رفع قدرات منسوبي الشرطة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن إدارة التدريب برئاسة قوات الشرطة قامت بتنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية في محلية كرري بولاية الخرطوم والولايات الاخري فيما شهدت بعض الولايات تخريج منسوبي الشرطة الذين تلقوا دورات متقدمة بهدف بسط الأمن والاستقرار وحماية الارواح والممتلكات ومكافحة الجريمة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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