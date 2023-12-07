قدم شرحاً لما يدور في السودان… مناوي يعود من تركيا

وصل الى مدينة بورتسودان اليوم السيد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وأعضاء حكومته بعد زيارة رسمية الى جمهورية تركيا استغرقت يومين التقى خلالها مساعد وزير الخارجية التركي وعدد من المسؤولين الأتراك.